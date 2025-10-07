Monte Mario stop asfalto nella riserva | contestati i lavori sul viale d’ingresso

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rifacimento della strada di accesso a Villa Mazzanti, sede operativa di Roma Natura, è stato completato. L’intervento, finanziato con quasi 150mila euro, non è però piaciuto a chi frequenta il polmone verde di Monte Mario.La precedente pavimentazione“In realtà” hanno osservato gli attivisti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monte - mario

"Franco Battiato Tribute, la Cura dell'Eterno" al Monte di Pietà con Mario Venuti e Rita Botto

Incendi a Roma, la capitale brucia ancora: colonne di fumo si alzano in cielo da Monte Mario a Lunghezza

Incendio a Monte Mario: alta colonna di fumo, chiuso tratto della Trionfale

Nuovo asfalto e messa in sicurezza: i lavori al parcheggio della stazione di Monte Mario - Entro il mese di giugno 2025 è fissato il termine dell’intervento di riqualificazione del parcheggio della stazione Monte Mario. Come scrive romatoday.it

Monte Mario, tubatura rotta e l'asfalto diventa un fiume. Strada chiusa - Dal pomeriggio di ieri, primo luglio, diverse pattuglie del XIV gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Monte Mario Stop Asfalto