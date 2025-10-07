Monte Mario stop asfalto nella riserva | contestati i lavori sul viale d’ingresso

Il rifacimento della strada di accesso a Villa Mazzanti, sede operativa di Roma Natura, è stato completato. L’intervento, finanziato con quasi 150mila euro, non è però piaciuto a chi frequenta il polmone verde di Monte Mario.La precedente pavimentazione“In realtà” hanno osservato gli attivisti. 🔗 Leggi su Romatoday.it