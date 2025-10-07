Monster | la storia di Ed Gein vive di fascinazioni forse troppo

Su Monster si è scritto e sentito di tutto, negli ultimi anni. La serie antologica di Netflix, ennesimo fenomeno popolare orchestrato da Ryan Murphy, ha dovuto fare i conti con accuse e dilemmi etici sin dalla sua prima stagione. Dopo un percorso che ha portato lo show a superare l’ombra di Jeffrey Dahmer, passando per l’ambiguità dei fratelli Menendez, lo showrunner ha passato il testimone al suo fido collaboratore Ian Brennan. Un tempismo quasi diabolico, dato che il protagonista del terzo capitolo è il serial killer per antonomasia. Ed Gein ha dominato la cultura popolare per oltre 75 anni, ma è anche stato (suo malgrado) l’ispirazione per artisti e cineasti, curiosi di scoprire il lato più oscuro della mente umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

