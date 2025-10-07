Monster | La Storia di Ed Gein il regista spiega il significato dell’ultima battuta

Il regista e produttore esecutivo di Monster: La storia di Ed Gein, Max Winkler, analizza l’inquietante battuta finale della serie. Dopo essersi concentrata in precedenza su Jeffrey Dahmer e poi su Lyle ed Erik Menendez, la terza stagione della serie antologica Netflix di Ryan Murphy esplora il serial killer realmente esistito Ed Gein. Nel finale di Monster: La storia di Ed Gein, il personaggio principale interpretato da Charlie Hunnam ha delle allucinazioni in cui si immagina di aiutare gli agenti dell’FBI a catturare il famigerato serial killer Ted Bundy. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

