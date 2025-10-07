Monster 3 Charlie Hunnam aveva paura di interpretare Ed Gein | Può distruggerti la carriera

L'attore era molto titubante nell'accettare la parte di Ed Gein, perché poteva rivelarsi un grande boomerang per la sua carriera Charlie Hunnam non era inizialmente molto entusiasta all'idea di interpretare il serial killer e profanatore di tombe Ed Gein nella nuova stagione di Monster su Netflix, anzi, temeva di aver commesso un terribile errore accettando un ruolo così sconvolgente. "Una volta detto sì, ho pensato di aver commesso un terribile errore", ha raccontato l'attore inglese a Entertainment Weekly. "Ho iniziato a documentarmi, leggendo tutti i libri su Ed Gein, e sono caduto nel panico totale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Monster 3, Charlie Hunnam aveva paura di interpretare Ed Gein: "Può distruggerti la carriera"

La storia di Ed Gein | Charlie Hunnam nella nuova stagione di Monster

