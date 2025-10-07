Monopattini e biciclette in sharing il Comune prova a mettere una pezza | ecco 500 stalli
Ci sono voluti oltre due anni ma finalmente a novembre vedranno la luce i primi «parcheggi» ufficiali per monopattini e biciclette in sharing previsti dal bando comunale che ha portato, a settembre 2023, all'assegnazione del servizio. Le prime 60 postazioni, che si dovrebbero tradurre in una forbice tra 350 e 500 stalli, sono state individuate e si concentrano tra Vaticano, Prati e Centro storico: tra le strade scelte, secondo quanto trapela dal Campidoglio, ci sono via Cola di Rienzo, via del Mascherino,via Andrea Doria e piazzale degli Eroi. È pronta per la firma la determina di traffico che darà il via libera alla realizzazione delle aree parking apposite in cui gli utenti potranno lasciare il mezzo (ma non saranno obbligati, l'importante è che rispettino Settembre L'entrata in vigore delle nuove regole capitoline su monopattini e bici in sharing Sono state applicate all'appalto partito proprio in quei giorni comunque le regole) evitando di occupare strade e marciapiedi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: monopattini - biciclette
Razzie di biciclette e monopattini nei palazzi del quartiere San Leonardo
Monopattini e biciclette domani si riparte
Asta pubblica con biciclette e monopattini: “Abbiamo raccolto 7.280 euro”
L'attenzione si è focalizzata in particolare sui monopattini utilizzati dagli studenti e sulle biciclette a pedalata assistita trasformate in veri e propri scooter, creando un rischio per l'incolumità di chi guida e degli altri utenti della strada Vai su Facebook
Monopattini e biciclette in sharing, il Comune prova a mettere una pezza: ecco 500 stalli - Ci sono voluti oltre due anni ma finalmente a novembre vedranno la luce i primi «parcheggi» ufficiali per monopattini e biciclette in ... Da iltempo.it
I romani odiano bici e monopattini: "Sono i teppisti delle strade" - Chiunque attraversi Roma potrà constatare che le strette sull’uso di biciclette e monopattini in sharing non sono bastate. Riporta iltempo.it