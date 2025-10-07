Ci sono voluti oltre due anni ma finalmente a novembre vedranno la luce i primi «parcheggi» ufficiali per monopattini e biciclette in sharing previsti dal bando comunale che ha portato, a settembre 2023, all'assegnazione del servizio. Le prime 60 postazioni, che si dovrebbero tradurre in una forbice tra 350 e 500 stalli, sono state individuate e si concentrano tra Vaticano, Prati e Centro storico: tra le strade scelte, secondo quanto trapela dal Campidoglio, ci sono via Cola di Rienzo, via del Mascherino,via Andrea Doria e piazzale degli Eroi. È pronta per la firma la determina di traffico che darà il via libera alla realizzazione delle aree parking apposite in cui gli utenti potranno lasciare il mezzo (ma non saranno obbligati, l'importante è che rispettino Settembre L'entrata in vigore delle nuove regole capitoline su monopattini e bici in sharing Sono state applicate all'appalto partito proprio in quei giorni comunque le regole) evitando di occupare strade e marciapiedi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Monopattini e biciclette in sharing, il Comune prova a mettere una pezza: ecco 500 stalli