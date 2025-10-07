Monito delle Authority Ue Criptoasset pericolosi

Ilgiornale.it | 7 ott 2025

Acquistare criptovalute o stablecoin non è un gioco e può comportare rischi molto elevati per i risparmiatori europei. È questo il messaggio lanciato ieri dalle tre Autorità europee di vigilanza finanziaria, ossia l'Esma (Borse e mercati), Eba (banche) ed Eiopa (assicurazioni e fondi pensione), che hanno diffuso un'avvertenza congiunta rivolta ai cittadini dell'Unione europea. «Acquistare cripto-attività, come ad esempio criptovalute o stablecoin, espone i risparmiatori a rischi elevati in un settore in cui le tutele legali, quando ci sono, sono molto ridotte», si legge nella nota, rilanciata in Italia dalla Consob. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

