Mondiali di atletica il tris di Cicchetti con vista Giochi | Ora so di valere Los Angeles 2028
Due ori e un bronzo per l'atleta romano in un'edizione record per l'Italia che mai aveva vinto sette ori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
FINALE D’ORO ai Mondiali di Para Atletica di Nuova Delhi! E il protagonista è sempre lui: Marco Cicchetti è Campione del Mondo anche nei 200m T44! Dopo l’Oro nel Lungo e il Bronzo nei 100m, Cicchetti chiude il mondiale con una fantastica tripletta di me - facebook.com Vai su Facebook
#Mondiali para atletica #NuovaDelhi l’Italia torna a festeggiare. #AmbraSabatini firma una vittoria che profuma di riscatto, riportandosi sul tetto del mondo nei 100 metri T63 e confermandosi regina della velocità paralimpica ? C? B htt - X Vai su X
Mondiali di atletica, il tris di Cicchetti con vista Giochi: "Ora so di valere Los Angeles 2028" - Due ori e un bronzo per l'atleta romano in un'edizione record per l'Italia che mai aveva vinto sette ori Strepitosa: l’atletica paralimpica italiana ottiene uno storico ottavo posto nel medagliere dei ... Come scrive gazzetta.it
Atletica, la mano di Giarrizzo nell’oro di Cicchetti ai Mondiali in India - L’impronta del tecnico valguarnerese Carmelo Giarrizzo, nell’oro di Marco Cicchetti ai campionati mondiali paralimpici di Nuova Delhi, in India. Riporta vivienna.it