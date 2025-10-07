Mondiali di atletica il tris di Cicchetti con vista Giochi | Ora so di valere Los Angeles 2028

Due ori e un bronzo per l'atleta romano in un'edizione record per l'Italia che mai aveva vinto sette ori.

mondiali atletica tris cicchettiMondiali di atletica, il tris di Cicchetti con vista Giochi: "Ora so di valere Los Angeles 2028" - Due ori e un bronzo per l'atleta romano in un'edizione record per l'Italia che mai aveva vinto sette ori Strepitosa: l’atletica paralimpica italiana ottiene uno storico ottavo posto nel medagliere dei ... Come scrive gazzetta.it

mondiali atletica tris cicchettiAtletica, la mano di Giarrizzo nell’oro di Cicchetti ai Mondiali in India - L’impronta del tecnico valguarnerese Carmelo Giarrizzo, nell’oro di Marco Cicchetti ai campionati mondiali paralimpici di Nuova Delhi, in India. Riporta vivienna.it

