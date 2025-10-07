Momento no Cianni | Recanatese c’è da dare di più
"Non farti cadere le braccia", recitava una vecchia canzone di Bennato che sembra adattarsi perfettamente al momento, in campo e fuori, della Recanatese ed il dt Josè Cianni, relativamente alla prestazione di Ancona, non fa sconti, in riferimento soprattutto alla legittimità del 2-0 finale e valutando le rarissime opportunità create, tanto che i dorici sono prevalsi con poco più di un filo di gas. "Il primo tempo non l’abbiamo praticamente giocato, nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, nel contesto di una partita non bella da ambo le parti. Giustamente è stato osservato che abbiamo fatturato poco in termini di occasioni, affrontavamo una big, ci sono delle difficoltà ma pretendiamo di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
