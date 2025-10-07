Molti davano De Bruyne per finito a Napoli sta dimostrando che non è così Mundo Deportivo

In estate molti consideravano Kevin De Bruyne al tramonto, con il Napoli visto solo come ultima spiaggia. Oggi i risultati raccontano una realtà ben diversa. Mundo Deportivo scrive: “Kevin De Bruyne non ha ancora detto la sua ultima parola. Dopo due stagioni segnate dagli infortuni al Manchester City, il giocatore ha deciso di trasferirsi in Italia per difendere i colori di una squadra storica come il Napoli. Una destinazione che sembra essere quella giusta, visto che Kdb sta ritrovando la sua miglior versione. I suoi tre gol e due assist in otto partite, tra tutte le competizioni, lo confermano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

