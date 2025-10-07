Molti davano De Bruyne per finito a Napoli sta dimostrando che non è così Mundo Deportivo
In estate molti consideravano Kevin De Bruyne al tramonto, con il Napoli visto solo come ultima spiaggia. Oggi i risultati raccontano una realtà ben diversa. Mundo Deportivo scrive: “Kevin De Bruyne non ha ancora detto la sua ultima parola. Dopo due stagioni segnate dagli infortuni al Manchester City, il giocatore ha deciso di trasferirsi in Italia per difendere i colori di una squadra storica come il Napoli. Una destinazione che sembra essere quella giusta, visto che Kdb sta ritrovando la sua miglior versione. I suoi tre gol e due assist in otto partite, tra tutte le competizioni, lo confermano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: molti - davano
Dalla moda al cinema, fino all’idea di creare non occhiali ma “abiti per il viso”, fatti a mano in Italia con i migliori acetati Mazzucchelli 1849. Un sogno che in molti davano per spacciato dopo sei mesi, ma che oggi, dopo oltre vent’anni, continua a crescere. Dal - facebook.com Vai su Facebook
Del Piero esalta De Bruyne: «E’ un giocatore straordinario» - Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero che ha difeso De Bruyne ... Segnala ilnapolista.it
“De Bruyne e McTominay si completano a vicenda! Conte trasforma difficoltà in opportunità” - Pasquale Casale, allenatore ed ex centrocampista del Napoli, ha commentato ai microfoni di 1 Football Club il successo degli azzurri sul Genoa (2- Si legge su ilnapolionline.com