L’incontro con la giornalista, scrittrice e attivista turca Ece Temelkuran all’Aula Magna di Sant’Agostino per “Molte Fedi”, la proiezione del film “Nottefonda” al Cinema Teatro del Borgo, l’incontro “Voci di pace e resilienza: Il cammino di Esther Oman Njomo” al Modernissimo di Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 7 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 20.45 all’ Aula Magna di Sant’Agostino, a Bergamo (Città Alta) si terrà un incontro dal titolo “Contro un mondo senza cuore”. Interverrà Ece Temelkuran, giornalista, scrittrice e attivista turca, collabora con diverse testate internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Molte Fedi, Voci di pace e film: cosa fare stasera a Bergamo e provincia