Molestie su una cliente tredicenne | chiesta condanna per un commerciante

Agrigentonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molestie a una cliente tredicenne: il pubblico ministero Elettra Consoli ha chiesto la condanna a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione per Shah Alam, 59 anni, commerciante di origini bengalesi titolare di un negozio di articoli etnici a San Leone, imputato di atti sessuali con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: molestie - cliente

Molestie e disturbo. Divieto di avvicinamento al cliente-stalker di un bar nel centro

Cerca Video su questo argomento: Molestie Cliente Tredicenne Chiesta