Mkhitaryan Inter con Inzaghi era ‘insostituibile’ ma con Chivu la musica è cambiata | la gestione del tecnico

Inter News 24 sull’armeno e tutta la squadra. Il Corriere dello Sport analizza il lavoro di Cristian Chivu nella gestione della rosa dell’ Inter in questo avvio di stagione. Una delle principali novità sotto la sua guida è l’introduzione di un turnover più marcato, che coinvolge sia i titolari che le riserve, senza dare priorità a una competizione rispetto all’altra. Questo approccio si sta consolidando sempre più, con Chivu che ha effettuato numerosi cambi nel corso delle ultime partite. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan Inter, con Inzaghi era ‘insostituibile’ ma con Chivu la musica è cambiata: la gestione del tecnico

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - inter

Chivu è pronto a dare un nuovo volto alla sua Inter: due moduli alternativi e quel ruolo chiave per Mkhitaryan

Chivu Inter, non solo Mkhitaryan: il tecnico romeno è pronto a cambiare ruolo anche a Luis Henrique!

Calciomercato Inter, Chivu studia la squadra da schierare con Lookman: ecco le ultime idee su Frattesi e su Mkhitaryan

?Inter-Cremonese, la probabile formazione nerazzurra: Sommer Akanji, De Vrij, Bastoni Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco Bonny, Lautaro - X Vai su X

Dopo Acerbi, anche Mkhitaryan si racconta ? Il centrocampista armeno sta per pubblicare il suo libro: un viaggio attraverso una carriera piena di soddisfazioni e traguardi. L’uscita è fissata per il 7 ottobre e il titolo sarà “La mia vita sempre al centro” #Inter # - facebook.com Vai su Facebook

CdS - Era Chivu: turnover sì, ma non scientifico come Inzaghi. Significative le gestioni di Mkhitaryan e Dimarco - Turnover sì, ma non scientifico e programmato: in campo va chi merita. Si legge su msn.com

Inter, l’erede di Mkhitaryan è già in Italia | Marotta non bada a spese: il sogno diventa realtà - Dopo l’ottimo apprendistato in prestito a La Spezia, il giovane bomber e prodotto della cantera interista è stato ... Scrive jmania.it