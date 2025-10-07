Inter News 24 Mkhitaryan racconta il primo contatto con l’Inter da giocatore giallorosso: «Miki, vorremmo che venissi da noi, a Milano ma.». Nel libro di Henrik Mkhitaryan, scritto insieme al giornalista Alessandro Alciato, il calciatore armeno ha raccontato numerosi episodi della sua vita, sia personale che calcistica. Tra i vari aneddoti, emerge anche il retroscena del primissimo contatto tra Mkhitaryan e l’ Inter. Il centrocampista, che aveva appena concluso il suo primo anno in prestito alla Roma, si trovava in vacanza a Montecarlo quando ricevette una telefonata da Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan, il retroscena del primo contatto con l’Inter: la telefonata di Ausilio per portare l’armeno a Milano