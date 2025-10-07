Mizrahi torna sul ‘definisci bambino’ | Per Onu sono bimbi per noi soldati
(Adnkronos) – Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna sull'ormai celebre frase "definisci bambino", pronunciata durante un acceso scambio con Ezio Iacchetti a Cartabianca, spiegando di averlo "detto perché la definizione di 'bambino' è diversa a seconda dell'interlocutore. Secondo l'Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali dei dieci".
