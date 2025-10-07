Mizrahi torna sul definisci bambino dopo la lite con Iacchetti | Per l’Onu sono bimbi per noi soldati

Milano – Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici di Israele, torna sull’espressione “definisci bambino” pronunciata da Mizrahi durante un dibattito televisivo sulla guerra a Gaza che ha innescato la violenta reazione in diretta di Enzo Iacchetti e non poche polemiche. Il leader della federazione ha voluto chiarire a margine di un flash mob della comunità ebraica milanese. “Ho detto ‘definisci bambino’ perché la definizione di bambino è diversa a seconda dell’interlocutore. Secondo l’Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali al di sotto dei 10. I palestinesi arruolano bambini in combattimento dai 14 anni, gli mettono un mitra in mano e li mandano a combattere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

