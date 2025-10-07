Mizrahi dopo la lite con Iacchetti insiste | Definisci bambino? Per Onu sono bimbi per noi soldati

«Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l’Onu sono bambini, per Israele sono combattenti ». Torna di nuovo sull’argomento il presidente dell’associazione Amici di Israele Eyal Mizrahi, rispondendo all’oramai celebre “definisci bambino”, pronunciato contro Ezio Iacchetti a Cartabianca. Una frase che suscitò la dura reazione del conduttore tv e polemiche. «Ho detto definisci bambino perché la definizione di bambino – ha spiegato a margine di un flash mob a Milano per il 7 ottobre – è diversa a seconda dell’interlocutore. Secondo l’Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali dei 10». 🔗 Leggi su Open.online