Mizrahi Amici di Israele insiste | Definisci bambino a Iacchetti? Per l’Onu lo sono fino a 18 anni a Gaza a 12-14 sono già soldati

Definisci bambino detto a Iacchetti? Io stavo iniziando un ragionamento .La definizione di bambino è diversa a seconda dell’interlocutore “. Così il presidente dell’associazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi, torna sul “definisci bambino” detto a Ezio Iacchetti durante una puntata di Cartabianca. Una frase che ha scatenato polemiche ma sulla quale Mizrahi insiste: “Per l’Onu si è bambini al di sotto dei 18 anni. Per noi occidentali un bambino è fino ai 10 anni, dopo diventa ragazzino poi ragazzo”. “I palestinesi – ha aggiunto Eyal Mizrahi – come tanti Paesi nel terzo mondo e in Medio Oriente, arruolano bambini in combattimento dai 14 anni in su. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

