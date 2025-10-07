Miu Miu celebra le donne operaie
Quando sono entrata al Palais d’Iéna, il respiro si è fermato per un istante. Non c’erano le consuete file di sedie dorate, nessuna scenografia da sogno patinato. Davanti a me si dispiegava una mensa aziendale, austera e sorprendentemente autentica. Tavoli Formica in tonalità contrastanti – verdi acidi, gialli senape, blu elettrici – punteggiavano lo spazio ippostilo del palazzo. Tende a strisce in PVC circondavano l’ambiente, quelle che si trovano nei magazzini industriali, nelle celle frigorifere, nei luoghi dove le donne lavorano lontano dai riflettori. Ci siamo appoggiate ai tavoli invece di sederci, in piedi come durante una pausa caffè rubata tra un turno e l’altro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
