È bastata la citazione di Liliana Segre per far perdere la calma a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i Territori Palestinesi. Nel talk "In Onda", su La7, il giornalista Francesco Giubilei aveva appena evocato le parole della senatrice sopravvissuta ad Auschwitz quando Albanese, visibilmente infastidita, ha abbandonato lo studio tra lo stupore dei presenti. Un gesto che ha immediatamente acceso la polemica. "Ho semplicemente citato la senatrice Segre – ha raccontato Giubilei a 'Radio Cusano Campus' nel corso del programma 'Battitori Liberi'– e lei si è alzata ed è andata via. È la terza volta che la incontro e ogni volta evita il confronto.

"Mitomane, non accetta il contraddittorio". Giubilei demolisce Albanese dopo la fuga in tv