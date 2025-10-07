Misteri da scoprire e delitti da risolvere, in uno spettacolo interattivo con musica dal vivo nel quale gli spettatori stessi diventeranno protagonisti, con i tavoli trasformati in covi di investigatori, gli attori che si mescoleranno al pubblico interrogandolo e sfidandolo, i sospetti che si insinueranno tra una portata e l’altra, magari con un bigliettino lasciato sotto un tovagliolo. Quattro appuntamenti, da qui a fine mese, con un nuovo format teatrale, in cui il teatro non resta confinato sul palco ma invade e contamina lo spazio attorno, tra giallo e comicità. È quanto proporranno gli “ Apricena con delitto “ organizzati dall’ OppArt Crime Club, che rielaborano in un modo originale e insolito il classico schema della cena con delitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Misteri da scoprire all’Apericena con delitto