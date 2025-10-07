Misteri da scoprire all’Apericena con delitto
Misteri da scoprire e delitti da risolvere, in uno spettacolo interattivo con musica dal vivo nel quale gli spettatori stessi diventeranno protagonisti, con i tavoli trasformati in covi di investigatori, gli attori che si mescoleranno al pubblico interrogandolo e sfidandolo, i sospetti che si insinueranno tra una portata e l’altra, magari con un bigliettino lasciato sotto un tovagliolo. Quattro appuntamenti, da qui a fine mese, con un nuovo format teatrale, in cui il teatro non resta confinato sul palco ma invade e contamina lo spazio attorno, tra giallo e comicità. È quanto proporranno gli “ Apricena con delitto “ organizzati dall’ OppArt Crime Club, che rielaborano in un modo originale e insolito il classico schema della cena con delitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: misteri - scoprire
Undici milioni di euro per scoprire i misteri dei papiri carbonizzati di Ercolano
Quali altri misteri dobbiamo ancora scoprire sulla famiglia Borghi? Non perdete la terza puntata di #BuongiornoMamma 3 in stasera su #Canale5 e su Mediaset Infinity! - X Vai su X
#teatrointour Stessa coppia… nuovo titolo! LUNGA VITA AGLI ALBERI Preparatevi a scoprire i misteri del mondo vegetale, insieme a Giovanni Storti e Stefano Mancuso. Ps: Nessun albero è stato maltrattato per la realizzazione di questo manifesto ? To Vai su Facebook
Misteri da scoprire all’Apericena con delitto - Misteri da scoprire e delitti da risolvere, in uno spettacolo interattivo con musica dal vivo nel quale gli spettatori ... Lo riporta msn.com
Delitto di Garlasco, il mistero sul Dna femminile vicino al corpo di Chiara Poggi - Nuove ombre si allungano sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione in via Pascoli. Scrive ilgiornale.it