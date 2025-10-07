Missili Tomahawk all' Ucraina | i 2mila obiettivi russi nel mirino i timori Usa l' ira della Russia

L'Isw ritiene che Kiev potrebbe interrompere le operazioni dell'esercito russo al fronte prendendo di mira le retrovie che lo riforniscono di armi e supportano le operazioni offensive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

missili tomahawk ucraina 2milaMissili Tomahawk all'Ucraina: i 2mila obiettivi russi nel mirino, i timori Usa, l'ira della Russia - L'Isw ritiene che Kiev potrebbe interrompere le operazioni dell'esercito russo al fronte prendendo di mira le retrovie che lo riforniscono di armi e supportano le operazioni offensive ... Segnala quotidiano.net

missili tomahawk ucraina 2milaGuerra in Ucraina: con Tomahawk 2mila obiettivi russi a tiro - Se il presidente Usa Donald Trump decidesse di fornire all’Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio, ciò potrebbe infliggere danni significativi alle ... Si legge su msn.com

