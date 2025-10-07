Missili Tomahawk a Kyiv Trump sembra aprire ma ad alcune condizioni
Il presidente statunitense Donald Trump ha “preso una specie di decisione” (parole pronunciate da lui stesso parlando con i giornalisti all’interno dello Studio Ovale) riguardo alla possibilità di fornire missili cruise a lungo raggio Tomahawk all’Ucraina passando attraverso il “filtro” della vendita ai Paesi partner della Nato. Trump ha affermato di voler sapere però cosa intendono fare gli ucraini con i missili prima di fornirglieli. “Dove li lanceranno, immagino che dovrò porre questa domanda. Vorrei fare alcune domande. Non voglio assistere a un’escalation”, sono le parole usate dal Presidente Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net
