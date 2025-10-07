Misinformation | cos’è rischi e come difendersi
Vediamo cos'è la Misinformation, come difendersi da essa e quali rischi comporta. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
In questa notizia si parla di: misinformation - rischi
Fake news & AI sono la sfida del nostro tempo. Oggi distinguere vero e falso è sempre più difficile, e l’intelligenza artificiale può amplificare il problema. Il segreto? Coltivare il dubbio e non smettere di verificare le fonti. Quelli maggiormente a rischio sono i più - facebook.com Vai su Facebook