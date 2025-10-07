Mirandola in azione l' unità cinofila | verifiche su persone e veicoli due segnalazioni per droga

Nella serata di Venerdì 3 Ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Carpi e la Polizia Locale di Mirandola, con il prezioso supporto dell’unità cinofila, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto dei comportamenti che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Mirandola, in azione l'unità cinofila: verifiche su persone e veicoli, due segnalazioni per droga

Sicurezza, unità cinofile in azione. Sequestri di droga e segnalazioni - "Lavoro egregio per il presidio del territorio" lo ha definito l’assessore alla Sicurezza di Mirandola Marco Donnarumma riferendosi alla intensificazione dei controlli svolti nelle ultime settimane ... Secondo ilrestodelcarlino.it

