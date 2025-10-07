Mirandola il Comune rilancia il bonus anti intrusione per le case
La sicurezza del territorio è uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale di Mirandola, ritenuta elemento essenziale per la crescita civile e sociale della comunità. In quest’ottica, anche per l’anno 2025, il Comune ha confermato la propria volontà di sostenere l’installazione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: mirandola - comune
A Mirandola 28 biciclette non reclamate donate dal Comune alla cooperativa La Zerla
Mirandola, anche il Comune dice "no" al fotovoltaico a Portovecchio
LAVORI CONCLUSI - Terminato un intervento di ripresa frane con movimento terra sul Canale Quarantoli in Comune di Mirandola. Sistemato il tratto danneggiato e rimesso in sagoma, il canale è pronto a ricevere le acque di pioggia della stagione autun - facebook.com Vai su Facebook
Bonus del Comune per tutti i nuovi nati - Torna il "Bonus nuove nascite", il contributo a fondo perduto una tantum per i bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025, residenti nel Comune di Ascoli Piceno. Segnala ilrestodelcarlino.it