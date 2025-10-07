Mirandola il Comune rilancia il bonus anti intrusione per le case

La sicurezza del territorio è uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale di Mirandola, ritenuta elemento essenziale per la crescita civile e sociale della comunità. In quest’ottica, anche per l’anno 2025, il Comune ha confermato la propria volontà di sostenere l’installazione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it