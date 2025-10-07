Mio figlio… Garlasco la drammatica confessione del papà di Andrea Sempio

A distanza di mesi dall’apertura della nuova indagine sul delitto di Garlasco, torna a parlare Giuseppe Sempio, padre di Andrea, uno dei nomi tornati al centro dell’attenzione mediatica in questa lunga e complessa vicenda giudiziaria. Lo fa davanti alle telecamere di Mattino 5, con parole misurate ma cariche di amarezza. La famiglia Sempio, racconta, vive un periodo difficile, diverso da quanto accaduto in passato, perché questa volta la pressione sembra farsi sentire di più. “Siamo tutti in ballo dal marzo del 2025”, ha spiegato, sottolineando come l’intera famiglia si senta costantemente osservata, giudicata, quasi intrappolata in un circolo di sospetti che non si chiude mai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: figlio - garlasco

Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: «Mio figlio non ha lasciato impronte nella villetta perché non ha ucciso Chiara Poggi»

Garlasco, l’annuncio della madre di Sempio: “Mio figlio non ha lasciato impronte, ecco perché”

Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi"

#Garlasco VERGOGNA D’ITALIA. Uno dei due vicepresidenti della società organizzatrice la corsa ciclistica dove, a poco più di 100 metri dalla linea di arrivo, è morto mio Figlio Giovanni, è Pierino Cereda, sindaco di Guazzora (AL). L’altro vicepresidente è Pie - X Vai su X

Con la promessa di far entrare il figlio nelle giovanili dell’Ascoli si sono fatti dare i soldi. Coinvolti un 60enne di Garlasco (Pavia), un 56enne di Porto San Giorgio, un 63enne di Ripatransone e un ascolano, anche lui di 63 anni Vai su Facebook

Delitto di Garlasco/ Mamma di Andrea Sempio: “Tante schifezze su di noi, credo ciecamente in mio figlio” - A Quarto Grado si parla di Garlasco con l'intervista alla mamma di Andrea Sempio, unico indagato: ecco le parole della signora Daniela E’ tornato Quarto Grado e nella puntata di ieri, e il primo ... Da ilsussidiario.net

Omicidio Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: «Mio figlio innocente: ora sta male» - «In questo momento per gran parte dell'opinione pubblica siamo gli assassini di Garlasco»: lo hanno detto i genitori di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, ... Riporta ilmattino.it