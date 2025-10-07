Mio figlio… Garlasco la drammatica confessione del papà di Andrea Sempio

Caffeinamagazine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di mesi dall’apertura della nuova indagine sul delitto di Garlasco, torna a parlare Giuseppe Sempio, padre di Andrea, uno dei nomi tornati al centro dell’attenzione mediatica in questa lunga e complessa vicenda giudiziaria. Lo fa davanti alle telecamere di Mattino 5, con parole misurate ma cariche di amarezza. La famiglia Sempio, racconta, vive un periodo difficile, diverso da quanto accaduto in passato, perché questa volta la pressione sembra farsi sentire di più. “Siamo tutti in ballo dal marzo del 2025”, ha spiegato, sottolineando come l’intera famiglia si senta costantemente osservata, giudicata, quasi intrappolata in un circolo di sospetti che non si chiude mai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: figlio - garlasco

Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: «Mio figlio non ha lasciato impronte nella villetta perché non ha ucciso Chiara Poggi»

Garlasco, l’annuncio della madre di Sempio: “Mio figlio non ha lasciato impronte, ecco perché”

Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi"

Delitto di Garlasco/ Mamma di Andrea Sempio: “Tante schifezze su di noi, credo ciecamente in mio figlio” - A Quarto Grado si parla di Garlasco con l'intervista alla mamma di Andrea Sempio, unico indagato: ecco le parole della signora Daniela E’ tornato Quarto Grado e nella puntata di ieri, e il primo ... Da ilsussidiario.net

Omicidio Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: «Mio figlio innocente: ora sta male» - «In questo momento per gran parte dell'opinione pubblica siamo gli assassini di Garlasco»: lo hanno detto i genitori di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Mio Figlio8230 Garlasco Drammatica