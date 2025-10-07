Mini abbonamenti Avellino | al via la nuova campagna per la seconda parte di stagione
L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 8 ottobre 2025, avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti.Un’iniziativa che comprende le prossime 6 partite di campionato casalinghe fino al termine del girone di andata.I mini abbonamenti potranno essere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
U.S. Avellino, da domani via alla campagna di mini-abbonamenti - Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 8 ottobre 2025, avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti. Da irpinianews.it
