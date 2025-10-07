Mini abbonamenti Avellino | al via la nuova campagna per la seconda parte di stagione

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 8 ottobre 2025, avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti.Un’iniziativa che comprende le prossime 6 partite di campionato casalinghe fino al termine del girone di andata.I mini abbonamenti potranno essere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mini - abbonamenti

Mini-abbonamenti Champions e tessere stagionali: ecco quanto costa vedere l’Atalanta in casa

Teatro Goldoni, mini abbonamenti a prezzo agevolato per i residenti nella Città metropolitana

Mini abbonamenti Champions, sold out la Curva Nord. Mercoledì ultimo giorno di vendita libera

mini abbonamenti avellino viaU.S. Avellino, da domani via alla campagna di mini-abbonamenti - Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 8 ottobre 2025, avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti. Da irpinianews.it

mini abbonamenti avellino viaAvellino, fiume di consensi: «Impensabile meglio di così» - È un coro pressoché unanime quelli dei tifosi dell'Avellino. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mini Abbonamenti Avellino Via