Minacciava di farmi male | Roberta Bruzzone racconta a Open lo stalking del neurologo Avesani Ho paura costretta a body guard in pubblico

«Se ho paura? Se non avessi avuto paura o non ce l'avessi ancora non l'avrei denunciato per atti persecutori. Io purtroppo sono costretta a guardarmi le spalle sempre. Nel miei eventi pubblici che fanno parte della mia attività professionale ormai c'è fisso, da diverso tempo, un servizio di sicurezza che bada alla mia persona e non lascia avvicinare nessuno». Sono le parole di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, e volto noto della tv, che a Open esprime tutta la sua apprensione per la vicenda che vede imputato per stalking il medico Mirko Avesani. L'uomo, neurologo veronese di 51 anni, due anni fa era stato condannato in primo grado a nove mesi di reclusione, pena sospesa, e a una provvisionale di 15mila euro per diffamazione.