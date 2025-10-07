Minacciato con un coltello e rapinato mentre torna a casa Bandito in fuga con un complice
Minacciato con un coltello è stato rapinato in strada: vittima di quanto accaduto nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre, a Fondi è un uomo di 46 anni ordinario del Bangladesh. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale Tenenza che ieri sera sono intervenuti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: minacciato - coltello
Terrificante rapina a Torino, uomo picchiato selvaggiamente e minacciato con un coltello alla gola
Dj Godzi morto ad Ibiza, la versione della polizia spagnola: “Era sotto effetto di droghe, ha minacciato vicino anziano con coltello”
Michele Noschese, la versione della guardia civil sul dj morto a Ibiza: "Sotto effetto di stupefacenti, aveva minacciato il vicino con un coltello"
È stato portato in carcere, in serata, il giovane pregiudicato fermato nel pomeriggio per una rapina in centro a Campobasso. È del posto. Ha minacciato un uomo, in Viale del Castello, puntandogli contro un coltello facendosi dare 200 euro che aveva nel portaf - facebook.com Vai su Facebook
È stato arrestato a Bolzano dalla Polizia di Stato un cittadino straniero che aveva minacciato alcuni operatori sanitari brandendo un coltello e, successivamente, anche gli agenti intervenuti in loro aiuto. I poliziotti si sono avvicinati con cautela al soggetto, in evi - X Vai su X
Catania, entra armato di coltello alle Poste per una rapina: 36enne bloccato e arrestato - Un 36enne catanese è stato arrestato dopo aver tentato una rapina armata in un ufficio postale del centro. Secondo virgilio.it
Faenza, minaccia col coltello e rapina un passante al parco: 32enne arrestato dalla Polizia - Ieri la Polizia di Stato di Faenza ha tratto in arresto un uomo per rapina. Si legge su msn.com