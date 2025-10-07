Minacciato con un coltello e rapinato mentre torna a casa Bandito in fuga con un complice

Latinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacciato con un coltello è stato rapinato in strada: vittima di quanto accaduto nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre, a Fondi è un uomo di 46 anni ordinario del Bangladesh. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale Tenenza che ieri sera sono intervenuti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

