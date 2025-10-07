Minaccia di morte la moglie | Ti uccido ti faccio a pezzi e li butto via un po' alla volta

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrà presentarsi in aula per il dibattimento un 30enne a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia col giudizio immediato. Ha picchiato e minacciato di morte la moglie, dicendole "ti uccido, ti faccio a pezzi e li butto via un po' alla volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minaccia - morte

Rosignano Solvay | Perseguita e minaccia di morte l’ex fidanzata: 40enne arrestato per stalking

Minaccia di morte la ex, terrorizza le figlie e punta un coltello contro i poliziotti

Minaccia di morte la ex per l'affidamento delle figlie e aggredisce la polizia: arrestato

minaccia morte moglie uccidoMinaccia di morte la moglie: “Ti uccido, ti faccio a pezzi e li butto via un po’ alla volta” - Dovrà presentarsi in aula per il dibattimento un 30enne a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia col giudizio immediato ... Scrive fanpage.it

Quattro Castella: aggredito, picchiato e minacciato col coltello dalla moglie - QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Un 44enne ha denunciato di essere stato aggredito e minacciato di morte dalla moglie 38enne, che lo avrebbe colpito con calci e pugni e minacciato con un coltello, a ... Riporta reggionline.com

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Morte Moglie Uccido