Minaccia di morte la moglie | Ti uccido ti faccio a pezzi e li butto via un po' alla volta

Dovrà presentarsi in aula per il dibattimento un 30enne a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia col giudizio immediato. Ha picchiato e minacciato di morte la moglie, dicendole "ti uccido, ti faccio a pezzi e li butto via un po' alla volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

TV33 - La vostra tv in Trentino Alto Adige. . MINACCIA DI MORTE A GALATEO: "NON MI FERMERANNO" Inquietante episodio a Bolzano. Sulla gradinata arcobaleno del parco Petrarca è comparsa una minaccia di morte al vicepresidente della Provincia Marc

Minaccia di morte la titolare di un ristorante con un coltello da cucina, arrestato

Minaccia di morte la moglie: “Ti uccido, ti faccio a pezzi e li butto via un po’ alla volta” - Dovrà presentarsi in aula per il dibattimento un 30enne a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia col giudizio immediato ... Scrive fanpage.it

Quattro Castella: aggredito, picchiato e minacciato col coltello dalla moglie - QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Un 44enne ha denunciato di essere stato aggredito e minacciato di morte dalla moglie 38enne, che lo avrebbe colpito con calci e pugni e minacciato con un coltello, a ... Riporta reggionline.com