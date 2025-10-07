Minacce in diretta al cameraman | Spegni la telecamera

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la manifestazione per il 7 ottobre andata in scena a Bologna ci sono stati momenti di tensione anche per gli operatori dell'informazione. Mentre andava in onda la puntata di E' Sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer un cameraman della trasmissione è stato minacciato.       All'operatore i manifestanti hanno chiesto di spegnere la telecamera per non essere ripresi in volto. Dopo qualche attimo di tensione, giornalista di E' Sempre Cartabianca e operatore si sono allontanati tra la folla e si sono rifugiati nei vicoli del centro di Bologna.   . 🔗 Leggi su Iltempo.it

minacce in diretta al cameraman spegni la telecamera

© Iltempo.it - Minacce in diretta al cameraman: "Spegni la telecamera"

In questa notizia si parla di: minacce - diretta

«Ti faccio fare la fine di Yara, sono come Turetta, ti sfregio con l’acido…»: le minacce in diretta contro l’influencer Martina Murenu – Il video

Frasi deliranti e minacce in diretta contro l’influencer Martina Murenu: “Ti taglio la gola, fai la fine di Yara Gambirasio”

“Ti faccio fare la fine di Yara”: violenza e minacce in diretta all’influencer, la reazione di lei

minacce diretta cameraman spegniE' Sempre Cartabianca, minacce in diretta al cameraman: "Spegni la telecamera" - Durante la manifestazione per il 7 ottobre andata in scena a Bologna ci sono stati momenti di tensione anche per gli operatori dell'informazione. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Diretta Cameraman Spegni