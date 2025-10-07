Minacce in diretta al cameraman | Spegni la telecamera
Durante la manifestazione per il 7 ottobre andata in scena a Bologna ci sono stati momenti di tensione anche per gli operatori dell'informazione. Mentre andava in onda la puntata di E' Sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer un cameraman della trasmissione è stato minacciato. All'operatore i manifestanti hanno chiesto di spegnere la telecamera per non essere ripresi in volto. Dopo qualche attimo di tensione, giornalista di E' Sempre Cartabianca e operatore si sono allontanati tra la folla e si sono rifugiati nei vicoli del centro di Bologna. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: minacce - diretta
«Ti faccio fare la fine di Yara, sono come Turetta, ti sfregio con l’acido…»: le minacce in diretta contro l’influencer Martina Murenu – Il video
Frasi deliranti e minacce in diretta contro l’influencer Martina Murenu: “Ti taglio la gola, fai la fine di Yara Gambirasio”
“Ti faccio fare la fine di Yara”: violenza e minacce in diretta all’influencer, la reazione di lei
Nuove minacce contro il magistrato anticamorra Catello Maresca, bersaglio di pesanti intimidazioni durante una diretta social. Parole violente che citano Totò Riina e colpiscono anche il procuratore Gratteri e il ministro Nordio. La Procura di Napoli ha aperto u - facebook.com Vai su Facebook
E' Sempre Cartabianca, minacce in diretta al cameraman: "Spegni la telecamera" - Durante la manifestazione per il 7 ottobre andata in scena a Bologna ci sono stati momenti di tensione anche per gli operatori dell'informazione. Come scrive iltempo.it