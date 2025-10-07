Miliozzi e le comunali | Si punti su Del Balzo Tittarelli o Corradini

"Per le comunali a sinistra servirebbe convergere su un candidato della società civile, che potrebbe essere Gianluca Tittarelli, Rosaria Del Balzo Ruiti o Flavio Corradini. Per vincere il nome nuovo è attrattivo, ma anche Romano Carancini e Romano Mari sono papabili". Archiviate le regionali, il consigliere comunale David Miliozzi, coordinatore della lista civica Macerata Insieme, ragiona sulle elezioni comunali di primavera. Sul Carlino di domenica, la segretaria del Pd Ninfa Contigiani ha sottolineato l’esigenza di trovare un candidato civico per il centrosinistra, un nome nuovo rispetto a quelli prettamente politici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

