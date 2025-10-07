Milinkovic-Savic out per lombalgia | ha giocato col Genoa sotto iniezioni

La nazionale serba ha ufficializzato l’assenza di Vanja Milinkovic-Savic attraverso una comunicazione che conferma le . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

