Milazzo imprenditore pestato due volte per un investimento sbagliato | indaga la Polizia

Sono in corso le indagini del Commissariato di Polizia di Milazzo per chiarire la doppia aggressione subita da un imprenditore di 46 anni, operatore economico attivo nel settore finanziario. L’episodio si è verificato domenica pomeriggio, prima in Marina Garibaldi e poi nell’area portuale.Secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: milazzo - imprenditore

Milazzo, imprenditore pestato due volte "per un investimento sbagliato": indaga la Polizia https://ift.tt/RnVqp6u https://ift.tt/qIzBGhn - X Vai su X

Aggressione choc a Milazzo: imprenditore 45enne finisce nel mirino due volte in poche ore. Al porto spunta anche un e interviene la polizia Tutta la ricostruzione su Le Cronache dei Siciliani #milazzo #lecronachedeisiciliani - facebook.com Vai su Facebook

Imprenditore aggredito e pestato da tre stranieri in vacanza a San Benedetto: individuati e denunciati dalla Polizia - Dopo il pestaggio e grazie all’intervento di due netturbini in transito per caso i tre sconosciuti sono fuggiti a bordo di un Suv con targa straniera. corriereadriatico.it scrive