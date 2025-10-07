Milazzo imprenditore pestato due volte per un investimento sbagliato | indaga la Polizia

Messinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le indagini del Commissariato di Polizia di Milazzo per chiarire la doppia aggressione subita da un imprenditore di 46 anni, operatore economico attivo nel settore finanziario. L’episodio si è verificato domenica pomeriggio, prima in Marina Garibaldi e poi nell’area portuale.Secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

