Il Collettivo Rebelot ha occupato la sede dell’Università Statale di Milano. Chiara, studentessa del’ateneo e portavoce del collettivo racconta: “Ieri siamo entrati nell’Università Statale, nella sede di via Conservatorio, la sede che ospita le facoltà di Scienze Politiche, di Economia, di Comunicazione e abbiamo bloccato le lezioni”. “Abbiamo assunto la responsabilità di entrare, e rimanere connessi con una mobilitazione locale, nazionale, internazionale e globale per la Palestina, al fianco della resistenza palestinese e contro il genocidio in corso da parte dello Stato illegittimo di Israele”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, studenti occupano l'Università Statale: "Siamo al fianco della Palestina"