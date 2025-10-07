Milano studenti occupano l' Università Statale | Siamo al fianco della Palestina

Lapresse.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Collettivo Rebelot ha occupato la sede dell’Università Statale di Milano. Chiara, studentessa del’ateneo e portavoce del collettivo racconta: “Ieri siamo entrati nell’Università Statale, nella sede di via Conservatorio, la sede che ospita le facoltà di Scienze Politiche, di Economia, di Comunicazione e abbiamo bloccato le lezioni”. “Abbiamo assunto la responsabilità di entrare, e rimanere connessi con una mobilitazione locale, nazionale, internazionale e globale per la Palestina, al fianco della resistenza palestinese e contro il genocidio in corso da parte dello Stato illegittimo di Israele”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano studenti occupano l universit224 statale siamo al fianco della palestina

© Lapresse.it - Milano, studenti occupano l'Università Statale: "Siamo al fianco della Palestina"

In questa notizia si parla di: milano - studenti

Maturità, gli strafalcioni di studenti e prof all'orale: da «Elena e i porci» a Mussolini comunista. «Il bacio di Hayez? Nella paninoteca di Milano»

Università, Centro-Sud ora trattiene e attira studenti. In Sicilia resta l’81%. Milano perde appeal

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: PCTO e percorsi formativi. USR Lombardia: un’occasione per gli studenti

milano studenti occupano universit224Occupata Scienze politiche a Milano, 'restiamo alcuni giorni' - Hanno intenzione di restare "per alcuni giorni" gli studenti guidati dal Collettivo Rebelot che ieri sera hanno occupato la facoltà di Scienze Politiche, nella sede di via Conservatorio dell'universit ... Secondo msn.com

milano studenti occupano universit224Occupata la facoltà di Scienze politica all'Università Statale di Milano - Lo annuncia con un post sul proprio profilo Instagram il collettivo studentesco 'Rebelot', da tempo attivo ... Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Studenti Occupano Universit224