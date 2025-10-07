Milano parrocchie alluvionate Mons Delpini visita oratorio Pratocentenaro

Visita dell'Arcivescovo di Milano alla parrocchia colpita dall'alluvione dello scorso 22 settembre. "Sono qui per far riparare i danni e incoraggiare la comunità ad andare avanti", ha detto Monsignor Delpini. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.

