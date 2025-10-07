Milano lancia Encubator e INNO4GOV | 5 grant e sfida Bike Economy

Prende il via oggi, negli spazi della Camera di commercio, la quarta edizione di Encubator e, in parallelo, la seconda di INNO4GOV: due percorsi che trasformano idee in impatto concreto. In palio cinque grant da 40 mila euro ciascuno e una nuova sfida dedicata alla Bike Economy, con candidature aperte fino a giovedì 6 novembre .

Milano, 70enne si lancia dal quarto piano ma colpisce una donna e la uccide - Un anziano si è lanciato dal balcone della propria abitazione a Milano nell'intento di togliersi la vita ma è finito addosso a una donna di 83 anni che in quel momento stava camminando sul marciapiede ... Riporta rainews.it