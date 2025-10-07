Milano in piazza Sant’Eustorgio una notte per fare casa insieme

Milano torna a ritrovarsi attorno a un tema che riguarda tutti: Abitare. Sabato 18 ottobre, in piazza SantEustorgio, la 25esima edizione de La Notte dei senza dimora riunisce cittadini con e senza dimora in una giornata di musica, gioco e riflessione, promossa da Insieme nelle terre di mezzo con tante realtà del Terzo settore. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

