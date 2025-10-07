Milano in piazza Sant’Eustorgio una notte per fare casa insieme
Milano torna a ritrovarsi attorno a un tema che riguarda tutti: Abitare. Sabato 18 ottobre, in piazza Sant’Eustorgio, la 25esima edizione de La Notte dei senza dimora riunisce cittadini con e senza dimora in una giornata di musica, gioco e riflessione, promossa da Insieme nelle terre di mezzo con tante realtà del Terzo settore. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: milano - piazza
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
inchiesta urbanistica Milano partita da piazza Aspromonte, a Bezziccheri sequestrati 120mila € in contanti in una cassetta di sicurezza
Donna ruba sette borse di lusso alla Rinascente di piazza Duomo a Milano: il bottino vale 8mila euro
Un frammento di Milano che unisce storia e bellezza: ecco Piazza Sant'Ambrogio con le fontane del Sacrario dei Caduti e sullo sfondo l’Università Cattolica Riccardo Rivellini - facebook.com Vai su Facebook