Milano-Cortina Abodi in visita al quartiere fieristico di Rho

(Adnkronos) – A 121 giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, accompagnato da Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, ha visitato la venue olimpica di Fiera Milano, nel quartiere fieristico di Rho, dove si svolgeranno le gare di speed skating e di hockey femminile e maschile. La visita si è svolta questo pomeriggio presso i padiglioni 13-15 e 22-24 in cui sono attualmente in corso i lavori, da parte di Fiera Milano spa, per il montaggio delle strutture sportive temporanee, inclusi gli impianti di illuminazione e refrigerazione per le piste e le tribune. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: milano - cortina

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro

Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende

Sondrio, niente rotonde per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Non saranno pronte in tempo”

A quattro mesi dall’accensione del braciere di Milano Cortina 2026, sono tante le sfide che quest'Olimpiade dovrà affrontare, a partire dalla cerimonia di apertura a San Siro. Ne parliamo su #AtlanteTreccani. - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina: Abodi, stiamo realizzando un'impresa. Ministro visita MilanoFiera per piste speed skating e hockey #ANSA - X Vai su X

Milano Cortina 2026, Abodi in visita alla venue olimpica di Fiera Milano - Il ministro per lo Sport e i Giovani in sopralluogo nel quartiere fieristico di Rho, dove si svolgeranno le gare di speed skating e di hockey femminile e maschile ... msn.com scrive

Milano-Cortina: Abodi, stiamo realizzando un'impresa - Io credo che questo impianto, questa attività e questo cantiere danno il senso dell'impresa che stiamo realizzando, che stiamo definendo, sapendo che abbiamo dei tempi che non sono modificabili, che ... Riporta msn.com