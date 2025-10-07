Milano blocco in Stazione Centrale | guasto elettrico ferma i treni

Alla Stazione Centrale di Milano la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata a causa di un guasto alla linea elettrica. L’annuncio è stato diffuso dagli altoparlanti intorno alle 15:30, quando i convogli si sono progressivamente fermati sui binari. Il problema. Secondo le prime informazioni, il problema avrebbe interessato l’alimentazione della rete elettrica ferroviaria, provocando lo stop temporaneo delle partenze e arrivi. Al momento, i treni accumulano ritardi compresi tra i 20 e i 50 minuti, con alcune corse cancellate o dirottate su altre stazioni milanesi. Le banchine sono affollate e l’atmosfera è tesa: centinaia di viaggiatori attendono aggiornamenti, mentre gli altoparlanti diffondono messaggi di scuse e inviti alla calma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, blocco in Stazione Centrale: guasto elettrico ferma i treni

