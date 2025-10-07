Milan rinnovo in vista per Tomori | Allegri lo considera il pilastro della nuova identità rossonera

Nel Milan rinato sotto la guida di Massimiliano Allegri, la solidità difensiva è tornata a essere il marchio di fabbrica. Dopo anni di altalene e fragilità, i rossoneri hanno ritrovato quella compattezza che da sempre contraddistingue le grandi squadre. I numeri parlano chiaro: nelle prime sei giornate di Serie A, appena tre gol subiti, di cui due nella sfortunata gara d’esordio contro la Cremonese. Un dato che racconta più di qualsiasi dichiarazione la trasformazione tattica impressa dal tecnico livornese. Al centro di questa nuova stabilità c’è un nome che i tifosi del Diavolo conoscono bene: Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, rinnovo in vista per Tomori: Allegri lo considera il pilastro della nuova identità rossonera

