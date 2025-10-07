Allegri vuole vincere la sua scommessa, ma le perplessità restano Rafael Leão è finito nell’occhio del ciclone. La sua prestazione dello Stadium, caratterizzata da due clamorose occasioni fallite, ha riacceso il dibattito sul suo ruolo e sul suo inserimento nel Milan di Massimiliano Allegri. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, processo a Leao sui giornali: può fare davvero il centravanti?