Milan Modric sfida il tempo | i test fisici lo definiscono un ragazzo rinnovo fino al 2027 ormai certo
L’eterna giovinezza di Luka Modri? continua a stupire il mondo del calcio. Nel Milan di Massimiliano Allegri, il campione croato non è soltanto un regista di classe inarrivabile, ma il simbolo di una longevità atletica che sfida le logiche dell’età. A 39 anni, il Pallone d’Oro 2018 si muove con l’intensità e la leggerezza di un giocatore nel pieno della carriera, dominando ritmi, spazi e tempi del gioco come se il tempo per lui avesse smesso di scorrere. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i dati fisici raccolti negli ultimi test a Milanello raccontano una realtà quasi surreale: “ Luka va sempre di corsa, per i test fisici è un ragazzo ”. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: milan - modric
Prende più di Modric, ma non è neanche convocato: il Milan scarica la sua ex stella
Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba
Condò sul Milan: "Modric ha fatto subito ditta con Rabiot e Pulisic" - X Vai su X
Pagelle Milan: Modric genio e sostanza, Leao manca di cattiveria. Rabiot e Allegri… - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Milan 0-0, risultato finale della partita di Serie A: Pulisic fallisce un rigore, gli highlights - 0: il risultato finale, Pulisic fallisce un rigore. Riporta fanpage.it
Milan – Napoli 2-1: Modric eclissa De Bruyne nella sfida tra maestri - Con quei piedi mossi come bacchette magiche cariche di storia. Lo riporta 2duerighe.com