Milan Leao e il rebus del ‘bomber’ | il talento c’è ma serve la continuità

7 ott 2025

Juventus-Milan non è stata ancora del tutto archiviata. La prestazione all'Allianz Stadium di Rafael Leao: '9' negato?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Leao e il rebus del 'bomber': il talento c'è, ma serve la continuità

