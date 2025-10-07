Milan Femminile De Sanders | È stata una partita davvero difficile ci siamo…
Dopo il match vinto contro il Genoa Femminile in trasferta, Kay-Lee De Sanders è stata intervistata dai microfoni di Milan TV. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - femminile
Milan Femminile: si riparte! Sabato triangolare con Norimberga e Zurigo
Milan Femminile, Vigilucci ceduta al Genoa: ecco il comunicato ufficiale
Milan Femminile: al raduno volti nuovi e prestigiosi test contro Chelsea e Rangers
PRIMAVERA FEMMINILE | 3ª giornata Milan-Cesena 6-0 21' Strauss; 35' Artioli; 43' Cortinovis; 8'st e 45'st Arboleda; 28'st Tomaselli #MilanYouth - X Vai su X
Le ufficiali del Milan Femminile Le scelte di Bakker - facebook.com Vai su Facebook
Milan Femminile, De Sanders: “È stata una partita davvero difficile, ci siamo…” - Lee De Sanders è stata intervistata dai microfoni di Milan TV ... Si legge su msn.com
Milan Femminile, alle 15.00 l'esordio in campionato contro il Genoa: le formazioni ufficiali - Inizia oggi il campionato di Serie A Women per le rossonere allenate, per la seconda stagione consecutiva, da Suzanne Bakker. Segnala milannews.it