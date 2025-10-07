Milan-Como in Australia quanto guadagnano i club della Serie A

Un gettone da 12 milioni di euro, ecco cosa ha spinto Milan e Como a volare in Australia nel cuore dell’inverno per disputare la partita di campionato sfrattata da San Siro a causa delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Non tutti a disposizione dei due club, ma comunque uno stimolo che ha convinto i dirigenti delle due società a battersi per ottenere il nulla osta dalla Uefa, pur contraria di principio ad autorizzare partite di campionati locali fuori dal territorio nazionale. L’operazione Australia per la Serie A avrà un valore da circa 12 milioni di euro. Lordi. Perché a questa cifra andranno sottratti i costi vivi legati all’organizzazione di un match di campionato a oltre 13mila chilometri di distanza dall’Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milan-Como in Australia, quanto guadagnano i club della Serie A

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

Mercato Milan, il trasferimento di Morata al Como è in stallo: ecco cosa sta succedendo

Tra premi per i club e costi dell’evento: le cifre di Milan-Como in Australia. Previsto un gettone anche per le altre 18 società di Serie A. I dettagli - X Vai su X

La Lega Calcio Serie A "accoglie con soddisfazione la decisione odierna della Uefa di concedere l'autorizzazione alla disputa della partita Milan-Como in Australia. Desideriamo ringraziare la Uefa per aver riconosciuto l'eccezionalità dell'iniziativa e aver va - facebook.com Vai su Facebook

Perché Milan-Como si giocherà a Perth: la scelta di giocare una partita di Serie A in Australia - La partita tra Milan e Como si giocherà eccezionalmente a Perth, il 7 o l’8 febbraio 2026: perché una gara di Serie A si giocherà in Australia ... Come scrive fanpage.it

Milan-Como si giocherà in Australia: ecco perché la Serie A vola a Perth - La sfida tra Milan e Como sarà giocata a Perth nel febbraio 2026 per l’indisponibilità di San Siro durante le Olimpiadi di Milano- Segnala laziopress.it