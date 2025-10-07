Milan-Como si giocherà in Australia. La decisione di Lega Serie A, che ha visto l’ok della UEFA, sta facendo discutere. Ne ha parlato anche uno dei diretti interessati, Adrien Rabiot, in un’intervista rilasciata a ‘Le Figaro’ durante il ritiro con la sua Francia. “Totalmente pazzesco. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi. È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Milan-Como in Australia, ne ha parlato Rabiot