La Uefa ha concesso, seppur “con riluttanza”, il via libera a La Liga e Serie A per disputare una partita di campionato fuori dai confini nazionali durante questa stagione. Una decisione che segna un passaggio storico – e potenzialmente esplosivo – nel calcio europeo, con gare ufficiali che per la prima volta si giocheranno su altri continenti. Ne scrive il Guardian. Il progetto, subordinato all’approvazione formale della Fifa, prevede che Barcellona e Villarreal si affrontino a Miami nel mese di dicembre, mentre Milan e Como voleranno fino a Perth, in Australia, per un match previsto a febbraio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan-Como in Australia, l’Uefa ha detto sì per paura di finire in tribunale e creare un precedente (Guardian)