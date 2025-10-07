Milan-Como in Australia l’Uefa ha detto sì per paura di finire in tribunale e creare un precedente Guardian

Ilnapolista.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uefa ha concesso, seppur “con riluttanza”, il via libera a La Liga e Serie A per disputare una partita di campionato fuori dai confini nazionali durante questa stagione. Una decisione che segna un passaggio storico – e potenzialmente esplosivo – nel calcio europeo, con gare ufficiali che per la prima volta si giocheranno su altri continenti. Ne scrive il Guardian. Il progetto, subordinato all’approvazione formale della Fifa, prevede che Barcellona e Villarreal si affrontino a Miami nel mese di dicembre, mentre Milan e Como voleranno fino a Perth, in Australia, per un match previsto a febbraio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

milan como in australia l8217uefa ha detto s236 per paura di finire in tribunale e creare un precedente guardian

© Ilnapolista.it - Milan-Como in Australia, l’Uefa ha detto sì per paura di finire in tribunale e creare un precedente (Guardian)

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

Mercato Milan, il trasferimento di Morata al Como è in stallo: ecco cosa sta succedendo

milan como australia l8217uefaMilan-Como in Australia, quando si gioca il match a Perth - La partita tra Milan e Como si giocherà a Perth, in Australia: ecco quando si disputerà il match valido per la quinta giornata di ritorno ... Da gianlucadimarzio.com

Il Milan potrebbe giocare una delle sue partite di Serie A in Australia - La Uefa ha confermato "la sua opposizione alle partite di campionato nazionali disputate ... Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Como Australia L8217uefa