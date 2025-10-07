Milan-Como in Australia Gattuso | Positivo per il sistema Israele? Dobbiamo giocare
(Adnkronos) – Milan-Como si giocherà in Australia, dopo l’ok definitivo, ma “eccezionale”, della Uefa. A giudicare positivamente la ‘trasferta’ oceanica, in programma il 7 o 8 febbraio e valida per la 24esima giornata di Serie A, è stato anche Gennaro Gattuso, ex centrocampista e allenatore rossonero oggi ct dell’Italia. “Milan-Como a Perth? Sono cifre importanti ed è giusto che le società le prendano in considerazione. Penso sia qualcosa di positivo per il nostro calcio”, ha detto in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista delle partite con Estonia e Israele, valide per le qualificazioni al mondiale 2026. 🔗 Leggi su Seriea24.it
