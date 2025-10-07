Milan-Como in Australia Gattuso | È positivo per il sistema

(Adnkronos) – Milan-Como si giocherà in Australia, dopo l'ok definitivo, ma "eccezionale", della Uefa. A giudicare positivamente la 'trasferta' oceanica, in programma il 7 o 8 febbraio e valida per la 24esima giornata di Serie A, è stato anche Gennaro Gattuso, ex centrocampista e allenatore rossonero oggi ct dell'Italia. "Milan-Como a Perth? Sono cifre importanti

La Lega Calcio Serie A "accoglie con soddisfazione la decisione odierna della Uefa di concedere l'autorizzazione alla disputa della partita Milan-Como in Australia. Desideriamo ringraziare la Uefa per aver riconosciuto l'eccezionalità dell'iniziativa e aver va - facebook.com Vai su Facebook

